Ah be Loçkam, düğününde çekmiştim bunu, herkes bilir yeteneğini de ne güzel bir adam olduğun bilinmez belki. Nasıl isyan edesim var her şeye; ömrümüzden alınan bizi yarım bırakan kaçıncı kayıp bu? Senin de yerin dolmayacak Arnavut delikanlısı, huzurla uyu, kalanlar çok göz yaşı döktü dua kabul et...