Giriş Tarihi: 17.09.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 09:03

Körpecik anne Pınar Altuğ'a bakın! Nostalji pozu ile konuşulan Pınar Altuğ'un kızı Su'nun değişimi büyüledi!

Güzel anne Pınar Altuğ'dan nostaljik paylaşım geldi! Pınar Altuğ kızı Su'nun yeni doğduğu zamanlardan karesini paylaştı. 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Çift mutlu evliliklerinden olan kızlarına Su adını vermişti. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sövgüleri topluyor. Sosyal medya son olarak 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un körpecik bir anneykenki halini konuştu. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Pınar Altuğ'un kızı Su'nun son hali ise hayran bıraktı. Babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su Atacan şimdilerde annesi Pınar Altuğ'un boyuna yetişti. İşte Pınar Altuğ'un anne olduğu dönemlerden karesi ve kızı Su Atacan'ın değişimi...