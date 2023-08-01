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Haberler Galeri Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can'a yeni yaşında kızı Melisa Ural'dan nostaljik kutlama!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:29

Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can'a yeni yaşında kızı Melisa Ural'dan nostaljik kutlama!

Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can'ın bugün doğum günü! Yaşını duyan inanamadı... Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can'a ilk kutlama kızı Melisa Ural'dan geldi. Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzel sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesinin doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı. Melisa Ural, yaptığı paylaşımında annesi Sibel Can ile çocukluk anısına "İyi ki " notunu düştü. Melisa Ural'ın nostaljik paylaşımında Sibel Can'ı görenler "Körpecik anne Sibel" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi. Sibel Can gençlik yıllarındaki güzelliğiyle kendine hayran bıraktı... İşte yeni yaşını kutlayan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın doğum günü paylaşımı...

Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can’a yeni yaşında kızı Melisa Ural’dan nostaljik kutlama!

Bugün doğum günü olan Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sibel Can'a kızı Melisa'dan sürpriz paylaşım geldi.

Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can’a yeni yaşında kızı Melisa Ural’dan nostaljik kutlama!

Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can yaşını duyan inanamadı...

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Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can’a yeni yaşında kızı Melisa Ural’dan nostaljik kutlama!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can'a ilk kutlama kızı Melisa Ural'dan geldi.

Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can’a yeni yaşında kızı Melisa Ural’dan nostaljik kutlama!

Güzel sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesinin doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı.

Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can’a yeni yaşında kızı Melisa Ural’dan nostaljik kutlama!

Melisa Ural önce annesi için özel hazırlattıkları 'S' harfli pastayı paylaşırken sonrasında, çocukluk yıllarında annesi ile şarkı söylediği anları paylaştı...

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