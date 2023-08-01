Giriş Tarihi: 01.08.2023 06:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
08:29
Körpecik anne Sibel Can güzelliğiyle hayran bıraktı! Sibel Can'a yeni yaşında kızı Melisa Ural'dan nostaljik kutlama!
Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can'ın bugün doğum günü! Yaşını duyan inanamadı... Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can'a ilk kutlama kızı Melisa Ural'dan geldi. Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Güzel sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesinin doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı. Melisa Ural, yaptığı paylaşımında annesi Sibel Can ile çocukluk anısına "İyi ki " notunu düştü. Melisa Ural'ın nostaljik paylaşımında Sibel Can'ı görenler "Körpecik anne Sibel" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi. Sibel Can gençlik yıllarındaki güzelliğiyle kendine hayran bıraktı... İşte yeni yaşını kutlayan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın doğum günü paylaşımı...