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Haberler Galeri Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:12

Kötü günleri geride bırakan bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Geçen yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen 'in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Aylarca hastanede tedavi altında tutulan Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde 'gelecek sezon ekranlara döneceğim' sözleriyle hayranlarını heyecanlandıran Erbil, bombayı patlattı. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından programından bir bölümü paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin mübarek cuma gününü kutladı.

Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Kaçış sendromu hastalığıyla gündemde olan usta şovmen , hayranlarından gelen yoğun istek üzerine programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

"BEN DE ONLARI ÇOK ÖZLEDİM"

, farklı formatlarda program teklifi de alsa programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti.

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Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Her geçen gün artan form grafiği ile hayranlarını sevindiren , gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

"Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, ben de onları çok özledim."

Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Eski sağlığına kavuşan ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında ise şunları dile getirmişti:

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