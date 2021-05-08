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Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:09Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:12
Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...
Geçen yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Aylarca hastanede tedavi altında tutulan Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde 'gelecek sezon ekranlara döneceğim' sözleriyle hayranlarını heyecanlandıran Erbil, bombayı patlattı. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin mübarek cuma gününü kutladı.