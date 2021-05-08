Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Mehmet Ali Erbil müjdeli haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

"Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, ben de onları çok özledim."