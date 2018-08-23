Kubilay Aka: Canıma tak etti

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner'den samimi açıklamalar. Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner çifti önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Aka, 'Sette beraber çalışırken bir gün canıma tak etti ve ilk adımı attım. Miray da karşılık verince güzel bir ilişkiye başlamış olduk' dedi. Vatan'ın haberine göre, Daner ise ilk başta ilişkilerini dizinin önüne geçmesini istemedikleri için sakladıklarını belirtti. Bayramda İstanbul'da kalıp yakınlarıyla bayramlaşacaklarını belirten sevgililer, aşk yaşamaya başlamadan önce de arkadaş oldukları için aileleriyle zaten tanıştıklarını söyledi. 'Beraber bir filmde rol almak ister misiniz?' sorularına ise Aka 'En büyük hayalimiz budur' şeklinde cevapladı.