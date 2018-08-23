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: Canıma tak etti

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner'den samimi açıklamalar.

Giriş Tarihi: 23.08.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 14:15
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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti

Dizi setindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve çifti önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi.

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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti

Aka, "Sette beraber çalışırken bir gün canıma tak etti ve ilk adımı attım. Miray da karşılık verince güzel bir ilişkiye başlamış olduk" dedi.

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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti

Vatan'ın haberine göre, Daner ise ilk başta ilişkilerini dizinin önüne geçmesini istemedikleri için sakladıklarını belirtti. Bayramda İstanbul'da kalıp yakınlarıyla bayramlaşacaklarını belirten sevgililer, aşk yaşamaya başlamadan önce de arkadaş oldukları için aileleriyle zaten tanıştıklarını söyledi.

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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti

"Beraber bir filmde rol almak ister misiniz?" sorularına ise Aka "En büyük hayalimiz budur" şeklinde cevapladı.

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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti
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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti
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: Canıma tak etti
Kubilay Aka: Canıma tak etti
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