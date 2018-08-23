Kubilay Aka: Canıma tak etti

Vatan'ın haberine göre, Daner ise ilk başta ilişkilerini dizinin önüne geçmesini istemedikleri için sakladıklarını belirtti. Bayramda İstanbul'da kalıp yakınlarıyla bayramlaşacaklarını belirten sevgililer, aşk yaşamaya başlamadan önce de arkadaş oldukları için aileleriyle zaten tanıştıklarını söyledi.