Kubilay Aka yine çapkınlıkta yakalandı! Ata Demirer’in eski aşkı Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka’dan geri vites!

Geçtiğimiz haftalarda adı evliliğinde sorunlar olduğu bilinen Bensu Soral ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Kubilay Aka bu defa da Ata Demirer'in eski aşkı oyuncu Alara Bozbey ile yakalandı. Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde oynayan Kubilay Aka, önceki gece sarışın bir güzelle görüntülendi. Bu isim bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Alara Bozbey idi. Gazetecilerle konuşan Kubilay Aka, görüntülerin yayınlanmamasını istedi. Alara Bozbey'in "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin" diyerek kahkaha attı. Kubilay Aka, bu ifadeler karşısında bir şok daha yaşadı ve kız arkadaşına dönerek, "Ya ne alakası var? Biz sadece arkadaşız..." dedi. İşte daha önce ihanetten de sabıkalı olan Kubilay Aka'nın panik anları ve ayrıntıları...