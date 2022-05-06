Giriş Tarihi: 06.05.2022 08:40

Küçük Besleme'nin Bilge'sinin değişimi muhteşem oldu! 'Küçük Besleme' ile hafızalara kazınan Nur Kulakoğlu şimdi bambaşka!

Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor. 'Küçük Besleme', Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dram dizilerinden biriydi. 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu böylece tanınmıştı. Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son hali ile de herkesi şaşırtıyor. Peki Nur Kulakoğlu şimdi ne yapıyor? Eski halinden eser kalmayan Nur Kulakoğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Nur Kulakoğlu oyunculuğu bıraktıktan sonra bakın kendine nasıl bir yol çizdi. İşte Küçük Besleme'nin Bilge'si ve çocuk yıldızların inanılmaz değişimi…