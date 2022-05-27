Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali olay oldu

HÜLYA AVŞAR'IN KUCAĞINA OTURMUŞTU! İLK KEZ AÇIKLADI

'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük uzun bir aradan sonra bir açılışta objektiflere takıldı. Yeni bir plak hazırlığında olduğunu söyleyen 'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı. 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak ta bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.