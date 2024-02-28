"Küçük imparatorlar hoş geldiniz" Yasemin Şefkatli'den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:36
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Anne Yasemin Şefkatli'den güzel haber geldi. Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurmuştu. Son olarak ikizleriyle yeni karelerini paylaşan Yasemin Şefkatli'ye beğeni yağdı.