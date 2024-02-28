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Haberler Galeri "Küçük imparatorlar hoş geldiniz" Yasemin Şefkatli'den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:36

"Küçük imparatorlar hoş geldiniz" Yasemin Şefkatli'den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'e kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Minik İbrahim Ayel doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alındı. Anne Yasemin Şefkatli'den güzel haber geldi. Sosyal medyada bugün bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, minik İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu "Ayeliko evine geldi" diyerek duyurmuştu. Son olarak ikizleriyle yeni karelerini paylaşan Yasemin Şefkatli'ye beğeni yağdı.

Küçük imparatorlar hoş geldiniz Yasemin Şefkatli’den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar.

Küçük imparatorlar hoş geldiniz Yasemin Şefkatli’den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

İkizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

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Küçük imparatorlar hoş geldiniz Yasemin Şefkatli’den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

AMELİYATA ALINDI

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alındı.

Küçük imparatorlar hoş geldiniz Yasemin Şefkatli’den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU MÜJDELEDİ

Dede İbrahim Tatlıses adaş torunu İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

Küçük imparatorlar hoş geldiniz Yasemin Şefkatli’den ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir ile yeni pozlar!

Ünlü çift ve ailesi yaşanan zorlukları geride bıraktı. Bugün Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

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