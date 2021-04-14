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Haberler Galeri Küçük Onur'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya'nın son hali...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:19

'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' 'nın son hali...

ve 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı ve Küçük Onur diye tanıdığımız yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Küçük Onur'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya'nın son hali...

ve 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de sevimli halleri ve güçlü sesleri ile milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.

Küçük Onur'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya'nın son hali...

Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı.

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Küçük Onur'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya'nın son hali...

lakaplı ve diye tanıdığımız yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.

Küçük Onur'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya'nın son hali...

Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan 'u görenler değişimine inanamıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Küçük Onur'u siz bir de şimdi görün! Yıllar ona da acımadı... İşte 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya'nın son hali...
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