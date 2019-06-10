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  • Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!

'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!

ve 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görüntülendiler. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 07:41
Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!

İşte ve diğer çocuk oyuncuların yıllar önce ve sonraki halleriyle şaşırtan değişimleri!

Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!

Bez Bebek ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan küçük oyuncu, Sibel Kasapoğlu bakın şimdi ne halde...

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Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!
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Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!
Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!
Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!
Küçük Onur'un yıllar sonraki hali şaşkına çevirdi!
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