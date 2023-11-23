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Haberler Galeri Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ının değişimine bakın...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 06:30

Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ının değişimine bakın...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin minik Osman'ı Emir Berke Zincidi şimdi kocaman oldu! Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi delikanlı oldu. Şimdilerde 18 yaşında olan Emir Berke Zincidi paylaştığı fotoğrafla değişimini ortaya koydu. Spor alonunda bolca vakit geçiren Emir Berke Zincidi kas şovu yapmayı da ihmal etmiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ının değişimine bakın...

Dizideki başarılı performansı ile herkesi derinden etkileyen küçük Osman şimdi koca delikanlı oldu!

Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ının değişimine bakın...

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' birçok genç oyuncunun da yıldızını parlattı. Dizi ile şöreti yakalayan oyuncular arasında minik Osman'a hayat veren Emir Berke Zincidi de vardı.

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Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ının değişimine bakın...

Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ının değişimine bakın...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi.

Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ının değişimine bakın...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü.

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