Küçük Osman delikanlı oldu spor salonundan çıkmıyor! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ının değişimine bakın...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin minik Osman'ı Emir Berke Zincidi şimdi kocaman oldu! Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi delikanlı oldu. Şimdilerde 18 yaşında olan Emir Berke Zincidi paylaştığı fotoğrafla değişimini ortaya koydu. Spor alonunda bolca vakit geçiren Emir Berke Zincidi kas şovu yapmayı da ihmal etmiyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali...