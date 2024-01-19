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Giriş Tarihi: 19.01.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 08:26

Küçük Osman'nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin oyuncuları dönem dönem gündeme geliyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini paylaştığı 1980'lerin anlatıldığı dizide Cemile ve Ali'nin küçük oğulları Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi o dönem de performansıyla çok konuşulmuştu. Genç yıldız yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı. İşte genç oyuncunun son hali..

Küçük Osman’nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..

Emir Berke Zincidi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanındı O dönem küçük bir çocuk olan Zincidi büyüdü, delikanlı oldu.

Küçük Osman’nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..

Dizideki başarılı performansları sonrası şimdilerin aranan isimler arasında yer alan Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncular bu dizi ile ünlenmiş ve adını duyurmuştu.

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Küçük Osman’nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi göz yaşına boğan 6 yaşındaki Emir Berke Zincidi yeniden sosyal medyanın odağında yer aldı.

Küçük Osman’nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü, koca bir delikanlı oldu.

Küçük Osman’nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..

Önümüzdeki Ekim ayında 18 yaşına basacak olan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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