Giriş Tarihi: 19.01.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
08:26
Küçük Osman'nın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor..
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin oyuncuları dönem dönem gündeme geliyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini paylaştığı 1980'lerin anlatıldığı dizide Cemile ve Ali'nin küçük oğulları Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi o dönem de performansıyla çok konuşulmuştu. Genç yıldız yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler tanıyamadı. İşte genç oyuncunun son hali..