Giriş Tarihi: 26.09.2022 13:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2022
14:03
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Her şeyi bırakıp maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!
Bir dönem reyting rekorlarına imza atan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi Çakır'a hayat veren Fatma Büşra Ayaydın altı sene önce her şeyi bırakıp tesettüre girdi. Bir Youtube programına katılan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme kararı ile ilgili açıklamalarda bulunurken hayatına dair merak edilenleri yanıtlamıştı. Genç oyuncu Kurtlar Vadisi isimli dizide sevilen karakter Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynamış ve adını bu karakterle duyurmuştu. Sonrasında bir çok dizi ve filmde yer alan Fatma Büşra Ayaydın şöhreti elinin tersiyle itip maneviyata yöneldi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın son hali ve hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları...