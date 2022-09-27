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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.09.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 08:23

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

Bir dönem reyting rekorlarına imza atan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi Çakır'a hayat veren Fatma Büşra Ayaydın altı sene önce her şeyi bırakıp tesettüre girdi. Bir Youtube programına katılan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girme kararı ile ilgili açıklamalarda bulunurken hayatına dair merak edilenleri yanıtlamıştı. Genç oyuncu Kurtlar Vadisi isimli dizide sevilen karakter Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynamış ve adını bu karakterle duyurmuştu. Sonrasında bir çok dizi ve filmde yer alan Fatma Büşra Ayaydın şöhreti elinin tersiyle itip maneviyata yöneldi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın'ın son hali ve hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları...

Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi Çakır'a hayat verdiğinde henüz çocuk yaşta olan Fatma Büşra Ayaydın altı sene önce her şeyi bırakıp tesettüre girdi.

Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin oyuncularından Büşra Ayaydın 21 yaşında tesettüre girmesinin arkasında yatan gerçeği bir youtube programında anlatmıştı.

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Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

Dizideki Süleyman Çakır isimli karakterin kızını canlandıran genç isim "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını dile getirmişti.

Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

Bir çok dizi ve filmde yer alan Fatma Büşra Ayaydın şöhreti elinin tersiyle itip maneviyata yöneldi.

Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

İşte Kurtlar Vadisi'nin Selvi ÇakırBüşra Ayaydın'ın son hali ve hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları...

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