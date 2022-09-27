Kurtlar Vadisi’nde Çakır’ın kızı Selvi her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme hikayesiyle dikkat çekti!

Dizideki Süleyman Çakır isimli karakterin kızını canlandıran genç isim "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını dile getirmişti.