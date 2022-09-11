Eski Popstar Özlem Güneş, tesettüre nasıl girdiğini anlattı | Video

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında kısa süreli bir şöhret kazanan Aydan ve Abidin gibi Özlem Güneş de hala hatırlanan yarışmacılar arasında yer alıyor. Özellikle jüri üyelerinin dekolte giymediği için eleştirmesiyle akıllara gelen Özlem Güneş, uzun bir zamandır tesettürlü haliyle yaşamına devam ediyor.