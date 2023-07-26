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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Elif'i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:33

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan, uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Özgü Namal, 3 yıl önce kalp krizi sebebiyle eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Eşinin kaybının ardından İstanbul'a dönen Namal, şimdilerde 9 yıl aradan sonra ekranlara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de Cihangir'de telefon görüşmesi yaparken objektiflere takıldı. Muhabirleri karşısında görünce şaşırtan Özgü Namal, "Beni burada da buldunuz" diyerek gülümsedi. Namal'ı görenler ise "yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı! İşte güzelliğiyle hayran bırakan 44 yaşındaki Özgü Namal'ın son hali...

Kurtlar Vadisi’nin Elif’i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği 'Elif' karakteriyle hafızalara kazınan, rol aldığı projelerle çok sevilen ünlü oyuncu Özgü Namal, yıllardır ekranlarda görünmüyordu.

Kurtlar Vadisi’nin Elif’i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmenin acısını yaşayan Namal, zor günlerin ardından İstanbul'a geri döndü.

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Kurtlar Vadisi’nin Elif’i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Şimdilerde de uzun süre önce veda ettiği setlere geri dönemeye hazırlanan Namal, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Kurtlar Vadisi’nin Elif’i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir mekan önünde telefon görüşmesi yaparken objektiflere yansıyan Namal, "Beni burada da buldunuz ya size helal olsun" diyerek kendisini görüntüleyen muhabirlere takıldı.

Kurtlar Vadisi’nin Elif’i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

"Hem tatil hem iş yapıyorum" diyen Namal'ın son hali ise ağızları açık bıraktı. 44 yaşındaki Namal için "Kim der 2 çocuk annesi?" yorumu yapıldı.

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