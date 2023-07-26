Kurtlar Vadisi’nin Elif’i yıllara meydan okuyor! Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal güzelliğiyle hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:33

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan, uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Özgü Namal, 3 yıl önce kalp krizi sebebiyle eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Eşinin kaybının ardından İstanbul'a dönen Namal, şimdilerde 9 yıl aradan sonra ekranlara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de Cihangir'de telefon görüşmesi yaparken objektiflere takıldı. Muhabirleri karşısında görünce şaşırtan Özgü Namal, "Beni burada da buldunuz" diyerek gülümsedi. Namal'ı görenler ise "yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı! İşte güzelliğiyle hayran bırakan 44 yaşındaki Özgü Namal'ın son hali...