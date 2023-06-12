Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak resmen eridi bitti!

Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:13

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi ile izlenen Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak gönüllere taht kuran oyuncu Erhan Ufak resmen eridi. Aradan geçen yıllarda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...