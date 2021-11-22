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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:08

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yakışıklı oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifrinden müjdeli haber geldi. Bir kız ve bir erkek evlatları olan Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti ikinci oğullarını da kucağına aldı. İşte Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun'un bebeği ile ilk paylaşımı...

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!

Yakışıklı oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifrinden müjdeli haber geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!

Bir kız ve bir erkek evlatları olan Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti ikinci oğullarını da kucağına aldı. İşte Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun'un bebeği ile ilk paylaşımı...

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi BBG ile ünlenen güzel eşi paylaştı!

Şebnem Uygun paylaşımında "Hoş geldin oğlum" notuna da yer verdi.

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