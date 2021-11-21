Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun 3. kez baba oldu! Müjdeli haberi güzel eşi paylaştı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yakışıklı oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifrinden müjdeli haber geldi. Bir kız ve bir erkek evlatları olan Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti ikinci oğullarını da kucağına aldı. İşte Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun'un bebeği ile ilk paylaşımı...