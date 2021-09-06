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Haberler Galeri Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 12:02

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in olduğu Kuruluş Osman geçtiğimiz hafta sete çıkmıştı. Çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman'ın 3. sezon oyuncu kadrosuna dahil olan ünlü isimler...

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

atv ekranı ile birlikte dünyada 37 ülkede yayınlanan ve iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in olduğu Kuruluş Osman, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak.

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Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 3. sezon kadrosuna katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

BURAK ALP YENİLMEZ

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosu ile yine fırtına gibi esecek! İşte Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncular...

CAN BARTU ASLAN

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