Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
07:50
Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! 'O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum'
Atv dizisi 'Kuruluş Osman'a Mehmet Bey karakteriyle dahil olan Emre Dinler, ilk kez bir dönem projesinde yer aldığını söyledi. Dinler, "Kostüm ve dekor günümüzden farklı olunca ilk başlarda garip hissettim ama sonra kostümü giyip sete çıktığımda çok hoşuma gitti. Şimdi ise kostümlerle eve gitmek istiyorum" dedi