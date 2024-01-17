Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! ’O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum’

Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Mehmet'i araştırdım. Karakteri nasıl oturtabilirim diye düşündüm. Sonra çalışma ekibimizle birlikte hocalarımızla at ve kılıç eğitimine başladık. Yaptığımız iş çok emek isteyen, çok efor sarf ettiğimiz, hata kabul etmeyen ciddi bir iş. Bu yüzden hazırlık dönemini ne kadar iyi geçirirsen sonucu daha iyi oluyor. Yapımcımız ve hocalarımız da bunun farkındalar. Ata binme kısmında biraz zorlandım açıkçası, beklediğimden daha zordu. Ata alışma süreci biraz uzun sürüyor.