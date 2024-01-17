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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! 'O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum'
Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:50

Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! 'O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum'

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'a Mehmet Bey karakteriyle dahil olan Emre Dinler, ilk kez bir dönem projesinde yer aldığını söyledi. Dinler, "Kostüm ve dekor günümüzden farklı olunca ilk başlarda garip hissettim ama sonra kostümü giyip sete çıktığımda çok hoşuma gitti. Şimdi ise kostümlerle eve gitmek istiyorum" dedi

MERVE YURTYAPAN
Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! ’O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum’

Sevilen oyuncu Emre Dinler, Mehmet Bey karakteriyle atv dizisi 'Kuruluş Osman'a dahil oldu. Dinler dönem projesinde oynamanın keyfini, ekibin uyumunu ve diziyi anlattı...

Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! ’O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum’

Tarihe ilginiz var mıydı?
Evet, tarih sevdiğim, ilgilendiğim bir alan ama 'Mehmet Bey' özelinde bir bilgiye sahip değildim. Rolü kabul ettiğimde 'Mehmet'e dair ne varsa hemen bulup araştırmalara koyuldum. Severek ve heyecanla hazırlanma sürecine girdim.

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Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! ’O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum’

Rolünüze nasıl hazırlandınız?
Mehmet'i araştırdım. Karakteri nasıl oturtabilirim diye düşündüm. Sonra çalışma ekibimizle birlikte hocalarımızla at ve kılıç eğitimine başladık. Yaptığımız iş çok emek isteyen, çok efor sarf ettiğimiz, hata kabul etmeyen ciddi bir iş. Bu yüzden hazırlık dönemini ne kadar iyi geçirirsen sonucu daha iyi oluyor. Yapımcımız ve hocalarımız da bunun farkındalar. Ata binme kısmında biraz zorlandım açıkçası, beklediğimden daha zordu. Ata alışma süreci biraz uzun sürüyor.

Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! ’O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum’

Aksiyon sahneleri zorlu geçiyor mu?
Çok profesyonel bir ekibimiz var. Bu işin başından beri yıllardır işin içerisindeler. Kendimizi onlara teslim ediyoruz, onların yönlendirmeleriyle hızlı, sağlıklı bir biçimde sahnelerimizi çekiyoruz.

Kuruluş Osman’da Mehmet Bey karakterini canlandıran Emre Dinler’den samimi açıklamalar! ’O dönemi öyle sevdim ki kostümlerle eve gitmek istiyorum’

MEHMET BEY GÖZÜ KARA BİR ADAM
Dönem projesinde oynamak sizin için nasıl bir deneyim oldu?
Benim ilk dönem projem. Ve böyle büyük bir projede olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Kostüm ve dekor günümüzden farklı olunca ilk başlarda garip hissettim kendimi, sonra kostümü giyip sete çıktığımda çok hoşuma gitti. Biraz zaman geçirince de sevmeye başladım. Şimdi kostümden bir parça alıp evime getirmek istiyorum.

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