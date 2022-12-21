Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:04

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 109'uncu bölümünde nefesler tutulacak, sürprizlerle dolu gelişmelerle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in saraydaki varlığını öğrenen Sultan Alaeddin, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla Osman Bey'i serbest bırakacaktır. Osman Bey, hakikati ortaya çıkarıp serbest kalabilecek midir? Öte yandan Osman Bey'i sarayda Moğollar'a esir düşüren İsmihan Sultan, Osman Bey'i öldürme emri verirken Yenişehir'i ele geçirme planına devreye sokmuştur. Osman Bey ve Kayılar, içerisinde bulundukları bu cendereden çıkabilecekler mi?