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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:04

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 109'uncu bölümünde nefesler tutulacak, sürprizlerle dolu gelişmelerle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in saraydaki varlığını öğrenen Sultan Alaeddin, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla Osman Bey'i serbest bırakacaktır. Osman Bey, hakikati ortaya çıkarıp serbest kalabilecek midir? Öte yandan Osman Bey'i sarayda Moğollar'a esir düşüren İsmihan Sultan, Osman Bey'i öldürme emri verirken Yenişehir'i ele geçirme planına devreye sokmuştur. Osman Bey ve Kayılar, içerisinde bulundukları bu cendereden çıkabilecekler mi?

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır?

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

İSMİHAN SULTAN'IN "ÖLDÜRÜN" EMRİ!
İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır.

Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya!

Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

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