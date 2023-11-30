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Haberler Galeri Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…
Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 11:39

Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizi, ikinci sezonunda da büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Dram türündeki diziye güçlü bir oyuncu daha katıldı. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan yapımın kadrosuna Kuruluş Osman dizisinden ayrılan bir isim dahil oldu. Güzel oyuncu, Ateş Kuşları'nda Perihan karakterini canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Ateş Kuşları kadrosuna dahil olan o isim…

Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları ikinci sezonuyla ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı'nın paylaştığı dizi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

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Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

Kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini konu edinen Ateş Kuşları dizisine sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldığı yapımın hikayesi, yeni karakterlerle şekilleniyor.

Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

Son olarak diziye dahil olan Bülent Polat ve Nilay Duru'nun ardından Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosuna flaş bir isim daha katıldı.

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