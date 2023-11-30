Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 11:39

Kuruluş Osman’dan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Güzel oyuncu Ateş Kuşları’nın kadrosuna dahil oldu! Perihan karakteri geliyor…

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizi, ikinci sezonunda da büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği yapım, hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Dram türündeki diziye güçlü bir oyuncu daha katıldı. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan yapımın kadrosuna Kuruluş Osman dizisinden ayrılan bir isim dahil oldu. Güzel oyuncu, Ateş Kuşları'nda Perihan karakterini canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Ateş Kuşları kadrosuna dahil olan o isim…