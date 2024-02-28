Kuruluş Osman’ın Alaeddin Bey’i Faruk Aran anlattı: Hayatımın ‘en’ dönemini yaşıyorum

-Oyunculuk hevesin çocukluktan gelmiyorsa küçükken olmak istediğin başka bir meslek grubu vardır kesin diye düşünüyorum…

Ben doktor olmak istiyordum çok. Çünkü ailemde çok hasta vardı. Ben de "doktor olacağım, hepinizi iyileştireceğim" kafasındaydım ama tabii ki olamadım.

-Çok geçmiş olsun. Sancılı devam eden bir süreç var mı şu anda?

Ya hep vardı, hayatımız boyunca vardı. Babam hastaydı. Öyle olunca annem ona bakıyor, sonra annem hasta oluyor falan. Ben bir de geç doğan bir çocuğum annem beni 40 yaşında doğurdu. Tekne kazıntısıyım yani.