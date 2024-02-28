Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:43
Kuruluş Osman’ın Alaeddin Bey’i Faruk Aran anlattı: Hayatımın ‘en’ dönemini yaşıyorum
'Oyuncu olmalıyım' tutkusuyla yanan bir çocuk değildi, hayatı boyunca kendi deyimiyle 'kötü bir öğrenci' oldu. Hem canı sıkılmasın, hem de sosyalleşeyim diye tiyatro kursuna başladı, oyunculuğu çok sevdi. O günden sonra "Tamam, yapmak istediğim iş bu" dedi. Konservatuvarda ikinci sınıftayken "Artık bir şey yapmam gerekiyor" dedi ve audition'lar vermeye başladı. Beş dakika, on dakika, bir bölüm, iki bölüm derken sektöre adım attı, şimdilerde "Kuruluş Osman" dizisiyle gönüllere taht kuruyor… Ünlü oyuncu Faruk Aran, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden Kuruluş Osman setine, merak edilenlerini anlattı.