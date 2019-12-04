Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

Kuruluş Osman 3. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. İlk iki bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını gösterdi. Heyecanın doruklarda olduğu Kuruluş Osman'ın 3. bölümünde Osman Bey ve Edebalı'nın buluşması dengeleri değiştirecek. Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlünde taht kurdu. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunun açıklanması ile merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer de var. Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. Güzel oyuncu hakkında, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer nereli? soruları sıkça aratıldı. Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer adeta mercek altında. Özge Törer'in hayat vereceği Bala Hatun karakteri tarihte Osman Bey'in eşi aynı zamanda aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızıdır. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında en çok merak edilenlerden olan yaşını sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...