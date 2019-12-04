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  • Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

'ın 'u yaşı ile şaşırttı! Özge Törer bakın ...

3. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. İlk iki bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını gösterdi. Heyecanın doruklarda olduğu ve 'nın buluşması dengeleri değiştirecek. Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlünde taht kurdu. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunun açıklanması ile merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman'ın 'u de var. Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. Güzel oyuncu hakkında, Özge Törer kimdir? Özge Törer ? nereli? soruları sıkça aratıldı. Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer adeta mercek altında. Özge Törer'in hayat vereceği Bala Hatun karakteri aynı zamanda aynı zamanda 'nin kızıdır. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında en çok merak edilenlerden olan yaşını sizin için araştırdık. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 07:45
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

3. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. İlk iki bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci olan ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslar arası arenadaki amiral gemisi ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını gösterdi. Heyecanın doruklarda olduğu ve 'nın buluşması dengeleri değiştirecek.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki , Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise 'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

muhteşem oyuncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlünde taht kurdu. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunun açıklanması ile merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman'ın 'u de var.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

Güzel oyuncu hakkında, 'ın 'u kimdir? Özge Törer ? Özge Törer nereli? soruları sıkça aratıldı. Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer adeta mercek altında. Özge Törer'in hayat vereceği Bala Hatun karakteri tarihte 'in eşi aynı zamanda aynı zamanda 'nin kızıdır. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında en çok merak edilenlerden olan yaşını sizin için araştırdık. İşte 'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer yaşı ile şaşırttı! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kaç yaşında...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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