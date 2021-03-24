Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

'ın Bala Hatun'u gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

Bu akşam 51. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Seyircisinin çarşamba akşamlarını iple çektiği 'nin dev yapımı ile yine heyecanı doruklara çıkarıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u ise en çok merak edilen isimleri arasında. Özge Törer duru güzelliği ile izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Özge Törer sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekerken en çok doğal halleri beğeni topladı. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olmadığı zamanlarda Özge Törer adeta bambaşka biri. İşte ...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 06:50
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

Bu akşam 51. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Seyircisinin çarşamba akşamlarını iple çektiği 'nin dev yapımı ile yine heyecanı doruklara çıkarıyor.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u ise en çok merak edilen isimleri arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

Güzel oyuncu hakkında, 'ın Bala Hatun'u kimdir? Özge Törer nereli? Özge Törer kaç yaşında? soruları sıkça aratıldı.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

'ın Bala Hatun'u duru güzelliği ile izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Özge Törer sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekerken en çok doğal halleri beğeni topladı.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

'ın Bala Hatun'u olmadığı zamanlarda adeta bambaşka biri. İşte ...

SON DAKİKA