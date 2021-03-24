Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka! Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i bir de böyle görün...

Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u Özge Törer ise en çok merak edilen isimleri arasında.