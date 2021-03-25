Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer'i doğal güzelliğiyle mest etti! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer gerçekte bambaşka!

Bu akşam Kuruluş Osman 51. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Seyircisinin çarşamba akşamlarını iple çektiği Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman 51. bölümü ile yine heyecanı doruklara çıkarıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u Özge Törer ise en çok merak edilen isimleri arasında. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer duru güzelliği ile izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Özge Törer sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekerken en çok doğal halleri beğeni topladı. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olmadığı zamanlarda Özge Törer adeta bambaşka biri. İşte Özge Törer'in doğal halleri...
Giriş Tarihi: 25.03.2021
09:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
10:00
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