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  • Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

'ın 'u güzelliğiyle büyüledi! Özge Törer meğer...

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan '' için geri sayım başladı. 20 Kasım Çarşamba akşamı ile izleyiciyle buluşacak. 'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunun açıklanması ile merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman'ın 'u de var. Yayınlanan Kuruluş Osman fragmanında en çok dikkat çeken isimlerden olan güzel oyuncu hakkında, Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Özge Törer nereli? soruları sıkça aratıldı. Kuruluş Osman'ın 'i ile ekran karşısına geçecek olan Bala Hatun Özge Törer adeta mercek altında. Özge Törer'in hayat vereceği Bala Hatun karakteri Osman Bey'in eşi aynı zamanda aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızıdır. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında merak edilenlerden biri de boyudur. Burak Özçivit ile 'in nasıl bir ikili olacağı şimdiden merak konusu oldu.. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? , yaşı.. sorularının cevapları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:30
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılan '' için geri sayım başladı. 20 Kasım Çarşamba akşamı ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam yayınlanacak Kuruluş Osman'ın 1. bölümünde Kayılar ihanetin pençesine düşüyor! Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

'nin merakla beklenen dizisi muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunun açıklanması ile merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman'ın 'u de var. Yayınlanan Kuruluş Osman fragmanında en çok dikkat çeken isimlerden olan güzel oyuncu hakkında, Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Özge Törer nereli? soruları sıkça aratıldı. Kuruluş Osman'ın 'i ile ekran karşısına geçecek olan Bala Hatun Özge Törer adeta mercek altında. Özge Törer'in hayat vereceği Bala Hatun karakteri Osman Bey'in eşi aynı zamanda aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızıdır. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında merak edilenlerden biri de boyudur. Burak Özçivit ile 'in nasıl bir ikili olacağı şimdiden merak konusu oldu.. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? , yaşı.. sorularının cevapları ve sizin için derlediğimiz ...

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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 177 CM

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer güzelliğiyle büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer meğer...

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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