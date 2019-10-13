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  • Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

’ın başrolü ’in eşi oğlu Karan’la her gün…

atv ekranlarında yayınlanacak olan ''ın başrolünde yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı. Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Posta'nın haberine göre; , oğlu Karan ile her gün Riva'daki sete, Burak Özçivit'in yanına gidiyormuş. Eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle uzak kalmaması için bu yolu izleyen Fahriye Evcen, çekim aralarında Burak Özçivit'i yalnız bırakmıyormuş, oğluyla eşinin daha çok vakit geçirmesini sağlıyormuş. Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in sağlıklı beslenmesi için de evde her gün yemek hazırlayıp götürüyormuş. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ünlü olmadan önce bambaşka meslekler yaptıklarını biliyor muydunuz? İşte merak edenler için Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ilk meslekleri…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 13:18
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

'in başrolünde yer aldığı '' dizisi ekrana gelmeye hazırlanıyor. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ilk tanıtım yayınlandı. Diziden ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir. "Kuruluş Osman" yakında atv ekranlarında…

Burak Özçivit ve eşi başarılı oyunculuklarıyla hayranları tarafından her zaman takdir edilen iki oyuncu. Hem örnek evlilikleriyle hem de başarılı oyunculuklarıyla beğenilen iki oyuncunun ünlü olmadan önceki mesleklerini biliyor musunuz? İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

SAVAŞ ÖZDEMİR

Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

Savaş Özdemir ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği, Özdemir'in imzasını taşıyor.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

EMİR BENDERLİOĞLU

Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

ERCAN KESAL

Oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş.

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