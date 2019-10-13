Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan’la her gün…

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisi ekrana gelmeye hazırlanıyor. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ilk tanıtım yayınlandı. Diziden ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir. "Kuruluş Osman" yakında atv ekranlarında…

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen başarılı oyunculuklarıyla hayranları tarafından her zaman takdir edilen iki oyuncu. Hem örnek evlilikleriyle hem de başarılı oyunculuklarıyla beğenilen iki oyuncunun ünlü olmadan önceki mesleklerini biliyor musunuz? İşte bambaşka işlerle uğraşırken ünlü olup 'Nereden nereye' dedirten isimler ve onların ilk meslekleri...