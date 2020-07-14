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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

'ın 'u mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

'ın 'u şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Tescilli güzellerden olan Aslıhan Karalar oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Karalar sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar tatilde olan Aslıhan Karalar tatil pozlarıyla beğeni topladı. Plajda görüntülenen tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 12:11
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

'ın 'u şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Tescilli güzellerden olan Aslıhan Karalar oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 'ın 'u sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

Şu sıralar tatilde olan tatil pozlarıyla beğeni topladı.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

Plajda görüntülenen mavi bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

Yaz sezonunu Çeşme'de açan oyuncu , gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etti.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

Karalar bir ara telefonuya sahile inerek uzun uzun konuşurken, mavi mayosu ve beyaz pareosu ile objektiflere yansıdı.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

İşte 'ın tatil pozları...

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