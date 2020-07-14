Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle plajın gözdesi oldu! Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın tatil pozlarına beğeni yağdı...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Tescilli güzellerden olan Aslıhan Karalar oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar tatilde olan Aslıhan Karalar tatil pozlarıyla beğeni topladı. Plajda görüntülenen Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Aslıhan Karalar'ın tatil pozları... Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Tescilli güzellerden olan Aslıhan Karalar oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar tatilde olan Aslıhan Karalar tatil pozlarıyla beğeni topladı. Plajda görüntülenen Aslıhan Karalar mavi bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaz sezonunu Çeşme'de açan oyuncu Aslıhan Karalar, gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etti. Karalar bir ara telefonuya sahile inerek uzun uzun konuşurken, mavi mayosu ve beyaz pareosu ile objektiflere yansıdı. İşte Aslıhan Karalar'ın tatil pozları...