Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy çok konuşulan o savaş sahnesini anlattı: Unutamıyorum…

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Koşturmaca çalışıyoruz bildiğin gibi. Setteyiz zaten mütemadiyen, ondan arta kalan zamanlarda oyunlar, provalar, tiyatro projeleri, seslendirme… Vakit buldukça hayatın diğer alanlarında hiçbir şeyi kaçırmadan yaşamaya çalışıyorum.

ERKEN BİR KARAR VERDİM

-Diziden ve projelerinden bahsedeceğiz elbette ama öncesinde biraz seni tanımak isterim… Liseden beri tiyatro ve oyunculuk üzerine alınan eğitimlere bakarsak muhtemelen çocukluktan gelen bir oyunculuk aşkı var, haksız mıyım?

Şanslıydım aslında Yasemin. Böyle bir gün bir gençlik kampındayken, baya da küçüktüm aslında, bir drama hocası vardı. Ders alırken orada bu işle tanıştım. Böyle sevildiğimi, beğenildiğimi, becerebildiğimi, mutlu olduğumu fark ettim ve erken bir karar verdim. Yani daha bir çocukken "Tamam, ben bu işi yapacağım" dedim. Sayısal dertlerden de yırtmak anlamına geliyordu bu erken bir karar vermek. Hedefimi belirledim. Aslında bakarsan evet lise itibariyle ben oyunculuk eğitimi almaya başladım.

-Ailen destekledi mi?

Evet, hiç karşı çıkmadılar. Bundan fizik dersinde iyi bir not çıkmayacak diye gözümde gözüküyordu muhtemelen. Başka bir tarafa kanalize etmekte fayda var (gülüyor). Dolayısıyla onların da desteğiyle önce Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Çıktım, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdim. Oradan Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama'da Yüksek Lisans yaptım. Yine akademiden uzaklaşmadım, hocalık yaptım vs. Erken başladım, hala yolun yolcusuyum.