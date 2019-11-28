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  • Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!

'ın 'i 'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı babasının kopyası!

2. bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutularak izlendiği geceye damgasını vurdu. Daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olmayı başaran Kuruluş Osman ilk bölümü ile reytingleri alt üst etmişti. ile de izleyiciden tam not aldı. 'nin dev yapımı Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth ediyor. Başrolünü '' karakteri ile 'in üstlendiği yapımda Dündar karakterini , Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor. 'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. Sayısız tiyatro oyunu ve birçok dizi ve sinema filmi geçmişi olan Ragıp Savaş'ın özel hayatı da çok merak ediliyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken 'ın kızı Nil Savaş ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 07:48
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!

2. bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutularak izlendiği geceye damgasını vurdu. Daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olmayı başaran Kuruluş Osman ilk bölümü ile reytingleri alt üst etmişti. ile de izleyiciden tam not aldı. 'nin dev yapımı Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth ediyor. Başrolünü '' karakteri ile 'in üstlendiği yapımda Dündar karakterini , Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor. 'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. Sayısız tiyatro oyunu ve birçok dizi ve sinema filmi geçmişi olan Ragıp Savaş'ın özel hayatı da çok merak ediliyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken 'ın kızı Nil Savaş ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!
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Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!
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