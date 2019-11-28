Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Savaş babasının kopyası!

Kuruluş Osman 2. bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutularak izlendiği Kuruluş Osman'ın 2. bölümü geceye damgasını vurdu. Daha yayınlanmaya başlamadan sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından olmayı başaran Kuruluş Osman ilk bölümü ile reytingleri alt üst etmişti. Kuruluş Osman 2. bölümü ile de izleyiciden tam not aldı. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth ediyor. Başrolünü 'Osman Bey' karakteri ile Burak Özçivit'in üstlendiği yapımda Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandırıyor. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile adeta devleşti. Sayısız tiyatro oyunu ve birçok dizi ve sinema filmi geçmişi olan Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın özel hayatı da çok merak ediliyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var. Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...