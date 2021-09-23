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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:02

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

Atv'nin en sevilen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı… Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu. Usta oyuncunun son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve sosyal medyadan son paylaştığı muhteşem fotoğrafı…

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve sonrasında iki yılda 50 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

'Doktorlar', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman çok konuşulan güzel oyuncu, son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü!

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son üç yıldaki değişimi dikkat çekti.

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