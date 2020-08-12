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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

'ın 'i 'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası 'i gören fikrini değiştirdi....

Atv'nin dev yapımı yeni bölümleriyle, yeni sezonda yine fırtına estirecek. hayat verdiği karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Burak Özçivit ve 'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan için alışverişe çıkan çifti el ele görüntülenmişti. Burak Özçivit oğlu Karan hakkında "Çok hızlı büyüyor kıyafetleri olmuyor" dedi. Yüzünün ilk kez gösterildiği fotoğrafları günlerce konuşulan Karan babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Peki Burak Özçivit'in oğlu kime daha çok benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 08:11
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

Atv'nin dev yapımı yeni bölümleriyle, yeni sezonda yine fırtına estirecek. hayat verdiği karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Burak Özçivit ve 'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan için alışverişe çıkan ve çifti el ele görüntülenmişti. Burak Özçivit oğlu Karan hakkında "Çok hızlı büyüyor kıyafetleri olmuyor" dedi.

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

Yüzünün ilk kez gösterildiği fotoğrafları günlerce konuşulan Karan babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Peki 'in oğlu kime daha çok benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

PINAR ALTUĞ

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

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