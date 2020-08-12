Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

Yüzünün ilk kez gösterildiği fotoğrafları günlerce konuşulan Karan babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Peki Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit kime daha çok benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görün... İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...