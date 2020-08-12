Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilmişti ama... Kuruluş Osman yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i gören fikrini değiştirdi....

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yeni bölümleriyle, yeni sezonda yine fırtına estirecek. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönülleri kısa sürede fethetti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan için alışverişe çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti el ele görüntülenmişti. Burak Özçivit oğlu Karan hakkında "Çok hızlı büyüyor kıyafetleri olmuyor" dedi. Yüzünün ilk kez gösterildiği fotoğrafları günlerce konuşulan Karan babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Peki Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit kime daha çok benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görün... İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...