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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 22:29

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Alaçatı'ya giden ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, mavi elbisesiyle fotoğraflar paylaştı. İşte doğuma sayılı günler kala ünlü oyuncudan ilgi çeken o poz!

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle evlendi.

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!

Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!

KIZLARI OLACAK!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!

MAVİ ELBİSESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Alaçatı'ya giden ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, mavi elbisesiyle fotoğraflar paylaştı.

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!

POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Oyuncunun mavi elbisesiyle karnı burnunda verdiği poza beğeni yağdı! İşte doğuma sayılı günler kala ünlü oyuncudan ilgi çeken o poz!

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