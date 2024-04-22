Giriş Tarihi: 22.04.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
22:29
Kuruluş Osman’ın oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni poz! Doğuma sayılı günler kala mavi elbisesiyle beğeni topladı!
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Alaçatı'ya giden ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, mavi elbisesiyle fotoğraflar paylaştı. İşte doğuma sayılı günler kala ünlü oyuncudan ilgi çeken o poz!