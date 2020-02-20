Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da çok ünlü... İşte Kuruluş Osman'ın sevilen ismi Seda Yıldız'ın oyuncu oğlu...

Kuruluş Osman 11. Bölüm ile yine gönülleri fethetti. Yayınlandığı ilk günden itibaren adını zirveye yazdıran Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman 11. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının beğeni ile izlenilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı karakteri ile izlediğimiz deneyimli oyuncu Seda Yıldız da bu isimlerden biri. Kuruluş Osman'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Yıldız yani Şeyh Edebalı Osman Bey'e verdiği öğütler ile izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Seda Yıldız'ın canlandırdığı Şeyh Edebalı dizinin sevilen karakterlerinin başında geliyor. Sosyal medyanında ilgi odağı olan Şeyh Edebalı Seda Yıldız özel hayatı ile de merak edilen isimler arasında. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ı takip eden hayranlarının karşısına oldukça şaşırdıkları bir gerçek çıkıyor. Seda Yıldız'ın oğlu da çok ünlü bir oyuncu... Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan Seda Yıldız'ın oğlunun kim olduğunu görünce inanamayacaksınız... İşte Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...