Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?

Son dönemin en iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman reytingleri adeta alt üst etti. Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 4. bölümü ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman'ın kadın oyuncu kadrosu özellikle merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic de bu isimlerden biri. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic dünyaca ünlü bir oyuncu. Daha önce 2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı. Kuruluş Osman'da kızıl saçlarıyla gördüğümüz Alma Terzic'in sarışın halini görenler tanıyamıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alma Telzic (Sofia) hakkında merak edilenlerin başında nereli olduğu geliyor. 11 Temmuz 1987 yılında doğmuş olan 32 yaşındaki Alma Terzic kimdir?, Alma Terzic memleketi neresi? soruların en çok aratılanlardan. İşte Alma Terzic'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...