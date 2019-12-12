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  • Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?

'ın Sofia'sı 'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki ?

Son dönemin en iddialı yapımlarından olan reytingleri adeta alt üst etti. Kuruluş Osman başrol oyuncusu 'in yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 4. bölümü ile ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman'ın kadın oyuncu kadrosu özellikle merak ediliyor. de bu isimlerden biri. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic dünyaca ünlü bir oyuncu. Daha önce 2011 yılında senaryosu tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı. Kuruluş Osman'da kızıl saçlarıyla gördüğümüz Alma Terzic'in sarışın halini görenler tanıyamıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alma Telzic (Sofia) hakkında merak edilenlerin başında nereli olduğu geliyor. 11 Temmuz 1987 yılında doğmuş olan 32 yaşındaki ?, Alma Terzic memleketi neresi? soruların en çok aratılanlardan. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 07:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:08
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?

Son dönemin en iddialı yapımlarından olan reytingleri adeta alt üst etti. Kuruluş Osman başrol oyuncusu 'in yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 4. bölümü ile ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman'ın kadın oyuncu kadrosu özellikle merak ediliyor. de bu isimlerden biri. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terzic dünyaca ünlü bir oyuncu. Daha önce 2011 yılında senaryosu tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı. Kuruluş Osman'da kızıl saçlarıyla gördüğümüz Alma Terzic'in sarışın halini görenler tanıyamıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alma Telzic (Sofia) hakkında merak edilenlerin başında nereli olduğu geliyor. 11 Temmuz 1987 yılında doğmuş olan 32 yaşındaki ?, Alma Terzic memleketi neresi? soruların en çok aratılanlardan. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?

DEMET AKALIN KOCAELİ GÖLCÜKLÜ

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?
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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?

KIVANÇ TATLITUĞ, ADANALI

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?

KENAN İMİRZALIOĞLU ANKARA'NIN BALA İLÇESİNDEN

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic'i sarışın gören tanıyamıyor! Peki Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic nereli?
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