Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:06
Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Ünlü çift, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, doğuma gün sayıyor. Son olarak basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu çift, büyük bir heyecanla doğumunu bekledikleri kızları hakkında konuştu.