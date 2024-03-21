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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:06

Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Ünlü çift, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, doğuma gün sayıyor. Son olarak basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu çift, büyük bir heyecanla doğumunu bekledikleri kızları hakkında konuştu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çift, bir gün öncesinde de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturdu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz

ÜNLÜ ÇİFT MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü çiftten sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz

Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz

KIZLARI OLACAK!

Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy hamile! Ünlü çift kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı anne olmak için gün sayıyor! Yedi aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy: Türkiye’de doğum yapmak istiyoruz

KARNI BURNUNDA POZ!

Bugün ise Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda ilk kez poz verdi.

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