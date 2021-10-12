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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit'in tatil pozları büyük ilgi gördü...
Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 10:28

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit'in tatil pozları büyük ilgi gördü...

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 20 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile beğeni toplarken kızı ile pozlarına da takipçilerinden yorum yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit’in tatil pozları büyük ilgi gördü...

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit’in tatil pozları büyük ilgi gördü...

Instagram'da 20 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit’in tatil pozları büyük ilgi gördü...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit’in tatil pozları büyük ilgi gördü...

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile beğeni toplarken kızı ile pozlarına da takipçilerinden yorum yağıyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Burçun Özçivit’in tatil pozları büyük ilgi gördü...

İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in Instagram halleri...

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