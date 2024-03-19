Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:39
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten oğulları Karan ve Kerem'e oyunculukta yeşil ışık! "Benimle sete geliyorlar..."
Atv dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Moskova'da bir etkinliğe katıldı. Yoğun ilgi gören oyuncu Burak Özçivit, Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı... Burak Özçivit "Boş zamanım çok olmuyor ama çekimlerden geri kalan vaktimi aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime ayırıyorum. Aile olmak hayattaki en önemli şeylerden biri. Benim hayatımdaki en büyük değerim ailem. Onlarla gurur duyuyorum."dedi. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in samimi açıklamaları...