Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten oğulları Karan ve Kerem'e oyunculukta yeşil ışık! "Benimle sete geliyorlar..."

Yaptığım iş gereği at binmem, kılıçla uğraşmam, aksiyon bilmem gerekiyor. Zaten bunları biliyorsanız bu işlere başlayabiliyorsunuz...

Türk dizileri yurt dışında çok seviliyor. Dizilerin çekim şartları epey zorlu oluyor. Normalde 6 gün çalışıyoruz, 1 gün iznimiz oluyor. Aslında biz dizilerde çok kısa sürede film çekiyor gibiyiz. Türklerin yapısında pratiklik vardır, bu bizim avantajımız. Dünyanın her yerinde Türklerin ön plana çıkmasının sebebi budur. Biz kendimizden feragat ediyoruz ve çok çalışıyoruz.