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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten oğulları Karan ve Kerem'e oyunculukta yeşil ışık! "Benimle sete geliyorlar..."
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:39

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten oğulları Karan ve Kerem'e oyunculukta yeşil ışık! "Benimle sete geliyorlar..."

Atv dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Moskova'da bir etkinliğe katıldı. Yoğun ilgi gören oyuncu Burak Özçivit, Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı... Burak Özçivit "Boş zamanım çok olmuyor ama çekimlerden geri kalan vaktimi aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime ayırıyorum. Aile olmak hayattaki en önemli şeylerden biri. Benim hayatımdaki en büyük değerim ailem. Onlarla gurur duyuyorum."dedi. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in samimi açıklamaları...

MERVE YURTYAPAN
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten oğulları Karan ve Kerem’e oyunculukta yeşil ışık! Benimle sete geliyorlar...

Moskova'da bir etkinliğe katılan Burak Özçivit, başarılı olmak isteyen gençlere şöyle seslendi: "Ne iş yaparsanız yapın, işinize inanın. Çok çalışın. Sorunlar karşısında pes etmeyin, başarı istikrardadır. Kendinizi tanıyın, iyi iletişim kurun ve empati yapmayı da öğrenin"

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten oğulları Karan ve Kerem’e oyunculukta yeşil ışık! Benimle sete geliyorlar...

Atv dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Moskova'da bir etkinliğe katıldı. Yoğun ilgi gören oyuncu, Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten oğulları Karan ve Kerem’e oyunculukta yeşil ışık! Benimle sete geliyorlar...

Yaptığım iş gereği at binmem, kılıçla uğraşmam, aksiyon bilmem gerekiyor. Zaten bunları biliyorsanız bu işlere başlayabiliyorsunuz...
Türk dizileri yurt dışında çok seviliyor. Dizilerin çekim şartları epey zorlu oluyor. Normalde 6 gün çalışıyoruz, 1 gün iznimiz oluyor. Aslında biz dizilerde çok kısa sürede film çekiyor gibiyiz. Türklerin yapısında pratiklik vardır, bu bizim avantajımız. Dünyanın her yerinde Türklerin ön plana çıkmasının sebebi budur. Biz kendimizden feragat ediyoruz ve çok çalışıyoruz.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten oğulları Karan ve Kerem’e oyunculukta yeşil ışık! Benimle sete geliyorlar...

AİLEMLE GURUR DUYUYORUM
Boş zamanım çok olmuyor ama çekimlerden geri kalan vaktimi aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime ayırıyorum. Aile olmak hayattaki en önemli şeylerden biri. Benim hayatımdaki en büyük değerim ailem. Onlarla gurur duyuyorum.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten oğulları Karan ve Kerem’e oyunculukta yeşil ışık! Benimle sete geliyorlar...

Hayatta istediğiniz kadar plan yapın, hayat sizi bazı yerlere götürebilir. Önemli olan istediğinizi, aradığınızı bulmak. Modellikle başladım işe yıllar önce. Üzerinden zaman geçti oyunculuğa başladım, 17-18 sene önce dizilerde oynadım, tecrübe kazandım ve bugünlere geldim. Bu çok planlayabileceğiniz bir şey değil. Yaptığınız işe değer vermek, saygı duymak ve en iyisini yapmak önemli.

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