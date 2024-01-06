Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten samimi açıklamalar: 20 yıl geçse de ‘Osman’ karakterini oynayabilirim...

KARAKTERİ TANIMAK İÇİN ZAMAN ŞART

Bugüne kadar canlandırdığınız karakterlerden hangisiyle kurduğunuz bağ daha güçlüydü ve neden?

Son dönem için özellikle Osman'ın bendeki yeri ayrı diye düşünüyorum çünkü oynadığınız karakteri aslında kendiniz gibi düşünebilirsiniz; kendinizi on yaşındayken mi daha iyi tanıyordunuz, şimdi mi daha iyi tanıyorsunuz, gibi. Zaman aslında bu işin patronu. Çünkü kendinizle haşır neşir olmak, kendinizi daha iyi tanımak... Bunun için zamana ihtiyacınız var. Karakteri tanımak için de. Mesela Osman Gazi'yi canlandırıyorsunuz. İki yıl, üç yıl birlikte olduğum karakterler var üzerimde ama Osman Gazi diyorsanız altı yıldır bu karakterle birlikteyim. Onu tanımaya çalışıyorum, onun neleri sevip neleri sevmediğini, nelere ne tepki vereceğini, ne yapacağını, gitgide onunla yaşaya yaşaya onun gibi bakmaya, onun gibi düşünmeye başlıyorum. O buralarda ne yapar ne eder artık bununla ilgili siz fikir üretmekten çok, onu zaten yaşıyorsunuz, bu kendinden geliyor. O yüzden karakteri tanımada zaman çok önemli. Bir de klasik şu soru vardır: Kaç yıldır bir karakteri oynuyorsunuz bu karakterden hala sıkılmadınız mı? Bu karakterler öyle karakterler ki, belki daha önce oynadıklarım da hayatın içinde, toplumun içinde bir şekilde tutunmaya çalışan karakterlerdi ya da kendi küçük dünyalarında var olmaya çalışan karakterlerdi, hepsinin kendine göre başka çerçeveleri var. Başka artıları, eksileri var ama böyle tarihi bir karakter başka. Yaptıkları ortada ve kurduğu bir cümle altı yüzyıla karşılık geliyor. Bu nasıl bir inanmışlık. Oynadığım bu karakter kendini herkese kanıtlamış. Altı yıl değil yirmi yıl geçse de devam edebileceğim bir karakter.