Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
07:46
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten samimi açıklamalar: 20 yıl geçse de ‘Osman’ karakterini oynayabilirim...
Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, GQ Türkiye'ye özel röportaj verdi. Derginin 10. Yıl Özel İkon Ödülü'nün sahibi olan Burak Özçivit, canlandırdığı 'Osman' karakteri için "Osman öyle bir tarihi karakter ki; yaptıkları ortada ve kurduğu bir cümle altı yüzyıla karşılık geliyor. Bu nasıl bir inanmışlık! Altı yıl değil yirmi yıl geçse de devam edebileceğim bir karakter" dedi.