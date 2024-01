Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten samimi açıklamalar: 20 yıl geçse de ‘Osman’ karakterini oynayabilirim...

Hem çok göz önünde olmak hem de hayatını kapılar ardında tutabilmeyi başarmak nasıl oluyor?

Bence sadece oyuncu için değil, her insan için gizem olması gerekiyor. Çünkü her şeyinizi çok açık bir şekilde ortada yaşayamazsınız. Bir şeyi her zaman sonuna kadar yürütemezsiniz. Hayat bir dengeden ibaret. O yüzden bazı şeylerde duygularınız daha yüksektir, onu ön planda yaşarsınız. Bazen kendinizi daha geri çekersiniz. Bu aslında hayatın akışı... Gizem bence tabii ki şart ama bunun dozu önemli. İnsanlar merak ettiği şeylerin peşinden gider. O yüzden merak edilen unsuru iyi kodlamak lazım. İşimden dolayı haftanın altı günü çalışıyor ve haftada 4.5 saat ekranda oluyorum. O yüzden ön planda olduğum ve dışarı çıktığımda rahat hareket edemediğim için o kapalı kapılar ardında dediğiniz şey aslında biraz aile oluyor, sevdikleriniz oluyor, hobileriniz oluyor. Bunları da zaman zaman dışarıya açıyorsunuz, zaman zaman açmıyorsunuz zaten ihtiyacınız yok. Aslında kapalı kapılar ardında olan kısım da bence bu.