Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’
Giriş Tarihi: 17.09.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 08:18

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda. Dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyunsu takipçilerini duygulandırdı. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı. Arkın, 55 yıllık eşi Betül Arkın'a olan aşkını 'Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven...' sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Arkın'ın bu tavsiyesine 'Hem romantik hem asil' diye yorumlar yaptı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın (84), aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eşi Betül Arkın'la olan fotoğrafını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Arkın, 55 yıllık eşi Betül Arkın'a olan aşkını 'Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven...' sözleriyle dile getirdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Takipçileri ise Arkın'ın bu tavsiyesine 'Hem romantik hem asil' diye yorumlar yaptı.

SON DAKİKA