Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı! ‘Hem romantik hem asil’

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda. Dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyunsu takipçilerini duygulandırdı. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı. Arkın, 55 yıllık eşi Betül Arkın'a olan aşkını 'Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven...' sözleriyle dile getirdi. Takipçileri ise Arkın'ın bu tavsiyesine 'Hem romantik hem asil' diye yorumlar yaptı.