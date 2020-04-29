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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

’ın ’u ’ın bu hali çok farklı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 'u başarılı oyunluğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Zöhre Hatun karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. İşte Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın makyajsız doğal hali…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 06:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 06:39
Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 'u başarılı oyunluğu ile takdir topluyor.

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

Usta oyuncu dizisinde hayat verdiği karakteriyle gönüllere taht kuruyor.

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Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

'ın 'u 'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor.

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

Usta oyuncunun 'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

'ın 'u , özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor.

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

İşte 'ın 'u 'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!
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