Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay başarılı oyunluğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Zöhre Hatun karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. İşte Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın makyajsız doğal hali…