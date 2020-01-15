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  • Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

’ın ’u ’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 'u başarılı oyunluğu ile takdir topluyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Zöhre Hatun karakteriyle gönüllere taht kuruyor. Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Usta oyuncunun Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i ile yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın makyajsız doğal hali…

Giriş Tarihi: 15.01.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 08:22
Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

'ın 6.Bölümünde bakın neler olmuştu? Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.

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Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

'ın 'u 'ın sosyal medya hesabını takip eden hayranları gerçek hayattaki doğal halini çok beğeniyor. Usta oyuncunun Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i ile yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay, özel hayatında sadeliği tercih eden isimlerden biri, doğal güzelliği ile dikkat çeken usta oyuncu makyajsız paylaşımlarıyla da çok beğeniliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Zöhre Hatun'u Ayşegül Günay'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

HADİSE

Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?
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Kuruluş Osman’ın Zöhre Hatun’u Ayşegül Günay’ın bu hali çok farklı! Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacak?

SEREN SERENGİL

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