Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan'ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:42

Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan'ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Gözde çift, geçtiğimiz yıllarda ise aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı. Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, birbirlerini silmişti. Varol ile Tektaş cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı.

Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan’ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Beş yıl önce gösterişli bir tören ile nikah masasına oturan ünlü çift Alişan ile Buse Varol, Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocukları ile evliliklerini taçlandırmıştı. Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ikili, geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasına gelmişlerdi.

Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan’ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı, kaybeden Alişan, zor günler geçirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan’ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Ailece sıkıntılı zamanlar yaşayan Alişan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştı.

Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan’ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Buse Varol, eşinin kendilerine vakit ayırmaması nedeniyle tepki göstermişti. Varol ile ünlü şarkıcı, evliliklerinde kriz yaşamışlardı.

Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan’ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Arası açılan Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile Buse Varol birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

SON DAKİKA