Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:42

Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı! Alişan'ın eşi ile yengesi buzları eritti! Takipleşmeye başladılar...

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Gözde çift, geçtiğimiz yıllarda ise aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı. Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, birbirlerini silmişti. Varol ile Tektaş cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Küs eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı.