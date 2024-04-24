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Haberler Galeri Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:35

Kuş Uçuşu'nun Lale KıranBirce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!

Kuş Uçuşu dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. 3. sezonu ile yeniden izleyiciyle buluşan Kuş Uçuşu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. 39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta 'Estetikten önce Birce, estetikten sonra Birce' dedirtiyor. İşte doğal güzel zannedenlerin yıkıldığı Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!

Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!

39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor.

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Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!

Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta 'Estetikten önce Birce, estetikten sonra Birce' dedirtiyor.

Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!

İşte doğal güzel zannedenlerin yıkıldığı Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Meğer o da doğal değilmiş!

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan Birce Akalay'ın estetiksiz hali şaşırttı...

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