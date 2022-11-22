Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay’ın bu hali sosyal medyanın diline düştü! Birce Akalay’ın estetiksiz hali olay oldu...

'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 2.7 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta estetikten önce Birce , estetikten sonra Birce dedirtiyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu 'Kuş Uçuşu'nun oyuncusu Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...