'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı Aydın son hali ile üzdü! "Ölürsem cenazeme gelmesinler" diye sitem eden Kuşum Aydın'ı kimse tanıyamadı!

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Kuşum Aydın, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıları ve bir dönem yaptığı televizyon programlarıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular zaman zaman hakkında çıkan haberlerle ve yaptırdığı estetiklerle de çok konuşulmuştu. Yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle çok pişman olan ve ekranlara küsen şarkıcı Aydın son olarak katıldığı 2. Sayfa programında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Kuşum Aydın'ın son hali hayranlarını üzerken "Ölürsem cenazeme gelmesinler" dediği sanatçı dostları da merak konusu oldu. İşte şarkıcı Aydın'ın son hali...