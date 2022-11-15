'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı Aydın son hali ile üzdü! "Ölürsem cenazeme gelmesinler" diye sitem eden Kuşum Aydın'ı kimse tanıyamadı!

"VOLKAN GİBİ İÇERİDE PATLARMIŞ"

"Benim altı sene sonra çıktı bu alerjim" diyen Aydın, "Almanya'ya bir konser için gittim. Duştan çıktım ve 'Ne kadar sıcak burası' dedim. Bir çıktım yüzüm mosmor. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış. Şimdi biri yorum yazmış, 'Onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı' diye. Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış" açıklamasını yapmıştı.

BEŞ KİŞİYİ MAHKEMEYE VERDİM"

"İnsanlar o kadar acımasız ki" diyen Aydın şöyle devam etmişti:

Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi başıma. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan. En az beş kişiyi mahkemeye verdim. Asla affetmiyorum. Avukatları arıyor, 'Vazgeçin, yaşı küçük' diyorlar .Ne demek yaşı küçük ya? Onları da affetmem, bundan sonra yapanları da affetmem. Benim ölmüş babacığıma, anacığıma, özel hayatıma, namusuma laf söyleyecek ben onu affedeceğim. Neden affedeyim?