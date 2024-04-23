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Haberler Galeri Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 17:02

Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş!

74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Hayat Bilgisi, Üzgünüm Leyla, Bir Kadın Bir Erkek, Şehnaz Tango, Kızlar Yurdu, Perihan Abla, Gırgıriyede Cümbüş Var, Görgüsüzler, Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriye, Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Saffet Beni Affet, Mavi Boncuk, Zühtü, Köyden İndim Şehire gibi birçok sayısız projede yer aldı usta oyuncu Perran Kutman... 1980 yılından bu yana müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ise ilk eşinden geliyor. İşte ilk kez duyanların çok şaşırdığı Perran Kutman'ın ilk eşi...

Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş!

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan ve Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş!

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

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Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş!

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş!

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş!

Perran Kutman, 1973 ila 1978 yılları arasında Hüseyin Kutman ile evli kalmıştı.

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