Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın ünlü ismiymiş!

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.